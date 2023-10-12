İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZELMAN Anaokulları, 2023-2024 eğitim döneminde “eğlenerek öğrenme” ilkesi ile erken çocukluk döneminde öğrencilerini tüm gelişim alanlarında desteklemeye devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra çevre yerleşimlerde de hizmet veren İZELMAN A.Ş.’nin anaokullarına Çiğli Ataşehir ile Torbalı şubeleri de eklendi. Cumhuriyet’in 100.yılında 20 şubeye ulaşılması hedeflenirken Gaziemir, Tire, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubelerinin de bu yılın sonuna kadar hizmete alınması planlanıyor.

2019 yılında 7 olan İZELMAN Anaokulu sayısının Çiğli Ataşehir ve Torbalı ile birlikte 13’e çıktığını belirten İZELMAN Anaokulları Müdürü Eda Kaygusuz, “En yakın zamanda Kiraz Anaokulumuz da hizmete başlayacak. Tunç Başkanımızın eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün sayıları artan anaokullarımız ile birlikte daha çok veliye ve öğrenciye ulaşıyoruz. Öğretmenlerimiz ön lisans ve lisans mezunu. Bu sene ilk kez okullar açılmadan önce öğretmenlere ve okul idarecilerine eğitim seminerleri düzenledik. İkinci eğitim seminerini ise sömestr tatilinde yapacağız. Kendimizi sürekli geliştirerek çocuklarımıza en iyi eğitimi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Çiğli Ataşehir Okulu’nda 60 öğrenciye, Torbalı’da 54 öğrenciye hizmet verdiklerini dile getiren Kaygusuz, “26 yıllık bir güven. 26 yıldır bu işi severek yapıyoruz. Aileler, bebek sayılabilecek bir yaşta çocuklarını bize teslim ediyor. Sabah 07.00’dan 18.00’a kadar çocuklarımıza gözümüz gibi bakıyoruz. Üç öğün yemeğimiz günlük olarak hazırlanıyor. Tüm gün eğitimi-öğretici etkinliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımız burada emin ellerde” şeklinde konuştu.

3 yaşındaki oğlunun eğitimi için araştırma yaptığında İZELMAN Anaokulları’ndan hep olumlu geri dönüşler aldığını ifade eden Aslı Kahraman, “Bir arkadaşımız önerdi. Çok memnunuz. Her şey yolunda. Köklü bir kuruluş olması, evimize yakın olması ve bütçemize de uygun olması tercih sebebimiz oldu. Çocuğumuz Ege de gayet mutlu. Çocuğumuzun mutlu olması bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.

Oğlu kreşe giden Murat Sayın, “3 buçuk yaşında oğlum var. Biz buradan çok memnunuz. Hem oğlum severek gidiyor hem de öğretmenler çok ilgili. Okulun yeri, dizaynı da çok iyi. Eşim de öğretmen; bu sektörün içerisinde. Biz araştırıp seçtik. Öğretmenler ne zaman bir şey sorsak sonuna kadar açıklıyorlar. Gözümüz arkada kalmıyor. İyi ki bu ailenin bir parçasıyız” dedi.

Daha önce okul tecrübesi olduğunu ancak İZELMAN Anaokullarına bu sene kayıt yaptırdıklarını söyleyen Mustafa Kemal Erman, “Hem fiyat hem de eğitim açısından tercihimiz bu okul oldu. Öğretmenler çok iyi. Bizler istediğimiz zaman görüşebiliyoruz. Çocuğum da okula gitmek istiyor. Hem arkadaşlarını hem de okulunu seviyor” ifadelerini kullandı.

13 farklı şubede 18-68 ay aralığında 813 öğrenciye eğitim veren İZELMAN Anaokulları, tecrübeli eğitim kadrosu ile kreş grubundan başlayarak çocukları ilkokula hazırlıyor. Rehberlik birimi ile çocukların duygusal gelişimlerini destekleyen İZELMAN Anaokulları 3 psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı, 1 psikolog, 2 sosyolog ile çalışarak çocukları yakından gözlemliyor. Okullarda ayrıca yabancı dil, görsel sanatlar, robotik kodlama, jimnastik ve yaratıcı drama gibi branş dersleri de yer alıyor. Balçova, Evka-2, Evka-4, Girne, Buca, Güzelyalı, Dikili, Beydağ, Aliağa, Bornova, Görece, Ataşehir, Torbalı bölgelerinde hizmet veren İZELMAN Anaokullarına Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılında Gaziemir, Tire, Kiraz, Bergama, Bayındır, Urla ve Menemen şubeleri de eklenecek.