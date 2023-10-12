İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği üyeleri, "Yeşilçam Filmleri ve Şiir Etkinliği" ile sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren sanat yönetmeni Ekrem Keleşoğlu, "İzmir Şairler ve Bestekarlar Derneği üyeleri tarafından 13 Ekim Cuma saat: 19.00'da Karşıyaka Çarşı Kültür Merkezi'nde, "Yeşilçam Filmleri ve Şiir Etkinliği" gerçekleşecek. Yeşilçam hepimizin çocukluğu, gençliği demek. Sohbetlerimiz de hala o günkü filmlere duyulan özlem gündeme geliyor. Bizler, Yeşilçam'ın unutulmaz aktörleri ile büyüdük, çocuklarımız da o dönemdeki filmleri severek izliyor. Cuma günü yapacağız etkinlik bir nevi Yeşilçam'a vefa etkinliğidir. Dernek üyeleri arkadaşlarımızın şiirleriyle renkleneceği bu gece, İzmirliler için unutulmaz olacak. İlerki dönemlerde de çok daha farklı projeler ile sanatseverlerin karşısına çıkacağız" ifadelerini kullandı.