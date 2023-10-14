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İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin otopark ihtiyacını karşılamaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Özellikle mahalle aralarında yaşanan park yeri sorununa çözüm üretmek için Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4,5 yılda 50 noktada 5 bin 100 araçlık otopark alanı oluşturdu. Atıl alanlar başta olmak üzere belirlenen noktalar zemin düzeltme çalışmasının ardından kilit parke taşı veya asfalt kaplanarak otopark haline getirildi.

36 milyon liralık yatırımla Bayraklı Ozan Abay Caddesi, Karşıyaka Bostanlı İskelesi, Balçova Üçkuyular Vapur İskelesi, Menemen 5. Cadde, Çiğli 8790/5 sokak, Bornova Nilüfer Kavşağı ile Cengizhan Caddesi arası, 229/19 Sokak, Bayraklı Çiçek Mahallesi 1632/1 ve 1638 sokaklar, Menderes Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi, Gaziemir 341 Sokak ve Gaziemir Menderes Caddesi üzeri başta olmak üzere toplam 50 noktada 5 bin 100 araçlık otopark alanı kente kazandırıldı.

6 noktada yeni otopark alanı için imalat çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen 16 nokta için de proje çalışmalarını tamamladı. 20 milyon TL’ye mal olacak çalışmaların tamamlanmasıyla 2 bin 300 araçlık otopark alanı daha hizmete açılmış olacak. Konak Barbaros Mahallesi 337 ve 345 sokak, Çiğli Ataşehir Karavan Alanı, Bornova 367/8 sokak üzeri, Bayındır Demircilik Mahallesi, Bayraklı İslam Kerimov Caddesi üzeri, Konak Emir Sultan Mahallesi 1140 Sokak ve Karabağlar Yeşilyurt’da çalışmalar devam ediyor.