İzmit Belediyesinin uygun fiyatlı et projesi Halk Et satışları 10 Mart Pazartesi günü itibaiyle başladı. Sabah saatlerinden itibaren Çınar Halk Market’te uzun kuyruklar oluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, vatandaşların uygun ve kaliteli et tüketebilmeleri adına hayata geçirdiği Halk Et satışları bugün itibarıyla Çınar Halk Market’te başladı.

Sabah saatlerinden itibaren uzun kuyrukların oluştuğu Halk Et noktasında vatandaşlar, piyasanın altında fiyatlarla et alışveriş yapıyor. Kıyma 449, kuşbaşı 489, kontrfile 599, antrikot 699, bonfile 799, dana sucuk 449, manda sucuğu ise 499 Lira olarak satışa sunuldu.

Halk Market, 10.00 18.00 saatleri arasında hizmet verecek. Alışverişler yalnızca Çınar Kart ile yapılabilecek ve her aile haftada bir kez alışveriş yapabilecek.

Kişi başına 2 kilo kıyma, 2 kilo kuşbaşı, 1 kilo sucuk ve 1 kilo seçmeli et (kontrfile, antrikot veya bonfile) alınabiliyor. Et satış noktasında ticari amaçlı alım yapılmasını önlemek için parça parça satış yapılmıyor. Projeye İzmit’in gönüllü kasapları da destek vererek üretim ve dağıtım sürecine katkı sağlıyor.