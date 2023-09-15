Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendiriyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı personeli tarafından kent genelindeki bilgilendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, Kuşadası İlçesi Güzelçamlı Mahallesi Mustafa Kemal İlkokulu’nda eğitim öğretime gören 182 öğrenciye ’jandarma ile okulumda güvendeyim’ faaliyeti çerçevesinde, suçtan korunma ve kişisel güvenlik, çevre, doğa ve hayvan bilincinin oluşturulması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Öğrencilere, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler de verilirken, jandarma boyama kitabı ve Türk bayrağı hediye edildi.



