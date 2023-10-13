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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü iş birliğinde 13 Ekim Cuma günü Cevat Şakir Mahallesi Gönültepe’de, Halikarnas Balıkçısı için anma töreni düzenlendi.

Anma törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP geçmiş dönem Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Özyürek, Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çelikkan, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Cevat Şakir Mahalle Muhtarı Göksel Çamlı, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Emekli Öğretmenler Hatice Yücel ile Nuran Yüksel, Süngerci Aksona Mehmet, Bodrumlu Yazar Hüseyin Yeter Şakar, Cevat Şakir’in torunları Sibel ve Derya Kabaağaçlı ile Bodrum Bahçeşehir Koleji, Bodrum Turgutreis Uğur Anadolu Lisesi, Hüseyin Boyacı İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, meclis üyeleri, birim müdürleri, basın mensupları, vatandaşlar katıldı.

Banu Tarancı’nın sunuculuğunu yaptığı anma töreninde Bahçeşehir Koleji öğrencileri, 23 Ocak 1979 yılında Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Bodrumlu çocukların Halikarnas Balıkçısı’na yazdıkları mektup ve Balıkçı’nın çocuklara verdiği samimi cevapları canlandırdı.

Anma töreninde konuşan emekli öğretmen Hatice Yücel Halikarnas Balıkçısı’nı ilk öğrendiği günlerle ilgili anılarından bahsederken yeni nesil öğrencilerinin Balıkçı’yı tanımalarından, öğrenmelerinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz ise Balıkçı’nın Bodrum’a kazandırdıklarından söz ederken, “Balıkçı, mavi yolculukta bir marka yaratmış. Bizler, bu maviyi yeterince koruyamıyoruz. O nedenle Balıkçı’dan bu sene özür dilemek istiyorum. Umarım bundan ders çıkarırız.” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Balıkçı ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği konuşmasında Balıkçı’nın onların hayatına çocukluk zamanlarında girdiğini ve kitaplarını da okuyarak onu içselleştirdiklerini ifade ederken, “Çocuklara vereceğimiz en büyük tavsiye Balıkçı’nın kitaplarını okumalarıdır. Balıkçı’nın kitapları mitolojiden günümüze bu topraklara Anadolu’yu anlatır. Tamamen çok akıcı bir dille yazılmış edebi eserlerdir. O yüzden önce Balıkçı’nın kitaplarını okuyun ki hangi topraklarda yaşadığınızı öğrenin. Çünkü Balıkçı, gelecek nesillere şunu anlatmak istemiş: ‘Hangi topraklarda yaşıyorsunuz? Medeniyetin kaynakları nelerdir? Bu medeniyet günümüze nerden gelmiştir?’

Medeniyetlerin deniz kenarında, su kenarında kurulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Aras, “Balıkçı deniz insanlarını, deniz kültürünü bütün eserlerinde anlatarak aynı zamanda medeniyetin sudan, denizlerden de kaynaklandığını belirtmek istemiş.” dedi.