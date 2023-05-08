Siyasi parti adayları ve Cumhurbaşkanı adaylarının kamuya ait binalara poster ve pankartlarının asılması yasağı, AK Parti tarafından delindi.

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de Vakıflar İl Müdürlüğü’ne ait Seçim Kurulu’nun da bulunduğu bir kamu binasına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posteri asıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi.

“O binaya AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın posterinin asılmasına izin verenler, vergilerimizle aldığınız maaş haram zıkkım olsun. Hiç utanmanız arlanmanız kalmamış” ifadelerini kullandı. Posterin kaldırılması için seçim kuruluna müracat yaptıklarını belirten Mersin, “Bakalım bu ülkenin namuslu devlet memurları, hakimleri, savcıları ne yapacaklar göreceğiz” dedi.