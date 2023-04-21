Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, yayınladığı mesaj ile Ramazan Bayramı'nın Aydın'a ve tüm ülkemize bereket ve huzur getirmesini, aydınlık yarınlarımızın müjdecisi olmasını diledi. Karakoz, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Maneviyata ulaştığımız Ramazan ayının ardından mübarek bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aydınımız ve tüm halkımız ile kucaklaştığımız bugünlerde mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize gelecek olan baharların müjdecisi olmasını diliyor, bu duygu ve düşünceler ile Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, terör örgütlerine karşı mücadelede şehit düşen güvenlik güçlerimizi saygı ve sevgi ile anıyor, değerli Aydınlı hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."