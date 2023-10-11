Oturumun ana gündemi 2024 Mali Yılı Performans programı tasarısı ve 2024 Mali Yılı Bütçe Tasarısı oldu. Karşıyaka Belediyesi 2024 yılı bütçesi 2 milyar 495 milyon lira olarak belirlendi.

İSRAFI ÖNLEYECEK BÜTÇE

Geniş kapsamlı, katılımcı bütçe modelini bu anlayışla hayata geçirdiklerini söyleyen Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Etkin, verimli, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir bir sosyal belediyecilik anlayışıyla Karşıyaka Belediyesini 4 buçuk yıldır yönetiyoruz. Bugüne kadar geniş kapsamlı, katılımcı bütçe modelini başarıyla uyguladık. Kurum olarak önceliğimiz kamu kaynaklarını kamu adına şeffaf ve verimli kullanmak oldu. Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa israfla mücadele ettik. 2024 yılı bütçemizi de aynı ilkeler ışığında oluşturduk. 2024 yılı için yoğun ve titiz bir çalışmayla oluşturduğumuz bütçemiz oy çokluğu ile meclisimizden geçti. İsrafla mücadele edecek şekilde kurguladığımız bütçemizin Karşıyaka’mıza iyilikler ve yararlar getirmesini diliyorum’ diye konuştu.

“O STADI YAPMADINIZ VE YAPTIRMADINIZ, GERÇEK BUDUR”

AKP’li meclis üyelerinin belediye yönetimine ilişkin yönelttiği eleştirilere ve Menemen Belediyesi’nin araç alım örneğine yanıt veren Başkan Tugay “Bize örnek gösterdiğiniz Menemen Belediyesi’ndeki gibi bir defasında 1,5 milyon metrekare, bir defasında 2 milyon metrekare bir şeyler satıp ondan sonra Türkiye’nin bütün popüler şarkıcılarını getirip ayrı konser verdirip şovlar yaptırmıyoruz. Beğenmediğiniz Orkestralar Müdürlüğü kendisi korolar kurup sahneye çıkıyor. En az beş bin kişi izliyor. Sahnede şarkı söyleyen insanlar arasında vatandaşlar var. Biz de kendi koromuzu alkışlıyoruz. Ne milyonlarca TL veriyoruz ne de arsa satıyoruz. Stadı verdim veriyorum falan diye adeta ciddiyetsiz davranarak İZVAK Başkanı gibi insanlara yalanlar söyletiyorsanız ve ondan sonra da onu Futbol Federasyon yönetim kuruluna alıyorsanız, şu an da bozacının şahidi onu bize gösteriyorsanız buna itiraz ederim. Statla ilgili yazdığımız yazıları arkadaşlar sizlere versin. Kaç tane yazı yazdık devredin diye ama cevap bile vermediler. Stadı devretme çalışması oldu. Tribünlere dönüp bizi suçlu çıkardınız. Allah yukarıda şahit siz suçlusunuz. O stadı yapmadınız ve yaptırmadınız, gerçek budur” dedi.

‘VATANDAŞLARLA DOST OLDUK’

AKP’li meclis üyelerinin eleştirilerine cevap vermeye devam eden Tugay, “‘Karşıyaka’nın 10 yılı kayıp’ dediniz. Ben kendi başkanlık dönemimdeki beş yılla ilgili gerekli hesabı veririm. Biz olmasaydık, Karşıyaka, Mavişehir’deki kamu alanları basta olmak üzere birçok yeri kaybedecekti. Satışa çıkan alanların birini biz aldık, diğerlerine itiraz ettik ve alanlar kamuda kaldı. Karşıyaka kayıp mı etmiş oldu? Birini biz satın aldık, diğerlerine itiraz ettik kamuda kaldı. Biz Mavişehir’deki kamu alanları kamuda kalsın derken siz TOKİ eliyle kamusal alanları satmaya çalıştınız. Bahsettiğiniz saçma anketlerle ilgili Karşıyakalıların bilgisi yok çünkü onlara sorulmuyor. Ben her gün dışarıdayım, insanların arasındayım ve sevgi ve saygı dışında bir şey görmüyorum. Tabi itiraz edenler eleştirenler oluyor. Onları da dinliyoruz. Haklı olanları da yerine getiriyoruz. Bu dönem çok güzel işler yaptık. Vatandaşlarla dost bir belediye olduk” ifadeleri kullandı.

BÜTÇE 10 KATINA ÇIKTI

Başkan Tugay sözlerini şöyle tamamladı: “Şu anda Kent AŞ ve Personel AŞ işçilerinin maaş ve ikramiye alacakları kalmadı. En öncelikli görüşmemiz gereken konu bütçemiz 2 milyar 495 milyon TL oldu. Bütçemiz son 4 buçuk yılda 10 katına çıktı. Bir belediyenin bütçesi 10 katına çıktığına dair dünyada bir örnek var mı? Siz biliyorsunuz bunun sebebini. Her şeyin fiyatı 10 katına çıkınca belediyenin bütçesi de 10 katına çıktı. Siz de biliyorsunuz ki bunun sebebi ülkedeki çok yüksek enflasyondur. Eleştiri yaparken samimiyetiniz olsun. Devlet kendi vergilerine yüzde 120 zam yaparken, bizim hizmet bedeli olarak yaptığımız yüzde 50-60 zam mı eleştiriliyor? Hiç zam yapmamış olmayı çok isterdik. İçinde bulunduğumuz şartlarda devletin yaptığı zammın yarısı kadar zam yapmak zorunda kaldık. Her şey artarken İller Bankası gelirimizin artırılmaması bizi zora soktu. Keşke İller Bankası üzerine düşeni yapsaydı, belediyelere kaynak sağlasaydı, biz bu durumlara düşmeseydik. Bu ülkede enflasyon olmasa biz de zam yapmayız. TEKNOFEST yapıp orada şov yaparak olmuyor. Benim öğretmen babam emekli ikramiyesiyle ev alabiliyordu, şimdi biri 100 yıl çalışsa ev ve araba alamıyor. Bu tablo ülkeyi yönetenlerin çizdiği tablodur. Tebrik etmek gerekiyor. Bizler elimizden geldiğince çare olmaya çabalıyoruz.”