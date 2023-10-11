Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Mehmet Sencer Yüksel, Gizem İncekara ve Hayriye Erbaş'ın, Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Özgün Güzdemir danışmanlığında, Dimes A.Ş. iş birliğiyle TÜBİTAK’'a sunduğu “Meyve Suyu Endüstrisi Atıkları Kullanımıyla Halokromik Özelliklere Sahip Biyobozunur Gıda Ambalajı Üretimi” konulu proje, TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Esma Apaydın'ın, Gıda Mühendisliği Öğretim Görevlisi Dr. Özgün Güzdemir danışmanlığında, TÜBİTAK’a sunduğu, “D-Vitamini Katkılı Ketojenik Muffin Geliştirilmesi/Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi” konulu proje ile Gıda Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinden Beyza Tok'un yürütücü, Derya Filikçi ve Ebru Efe’nin proje ortağı oldukları, Gıda Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selda Bulca danışmanlığında TÜBİTAK’a sunduğu “Yanıt Yüzey Yöntemi Kullanarak Badem Sütüne, Trabzon Hurması ve Mikrobiyal Transglutaminaz İlavesiyle Vegan/Vejateryan Dondurma Üretiminin Optimize Edilmesi ve Dondurmanın Bazı Özelliklerinin Araştırılması” konulu proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 1. Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Sena Sezen, Merve Çeler ve Burçak Selin Çam tarafından sunulan ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Özçelik danışmanlığında yürütülen "El İle Çalışan Düşük Maliyetli Bir Santrifüj Sisteminin Tasarımı ve İmalatı" konulu proje önerisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Fatih Mehmet Tüncer’in yürütücü, Doç. Dr. Ahmet Çağdaş Seçkin’in danışman olarak yer aldığı “Chatbot Kontrollü Akıllı Sulama Sistemi” başlıklı proje,

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Hamza Sonalcan’ın yürütücü, Enes Bilen’in proje ortağı ve Doç. Dr. Ahmet Çağdaş Seçkin’in danışman olarak yer aldığı “İvmeölçer Destekli Omuzluk Tasarımı ve Jest Tanıma” başlıklı proje,

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yusuf Metin Özer’in yürütücü, Berke Ergül’ün proje ortağı ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Soygazi’nin danışman olarak yer aldığı “Çoklu Etmen Sistemi ve Yapay Öğrenme Destekli Rüzgar Türbini IoT Fiziksel Simülasyonu” başlıklı proje,

Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Kevser Öztürk’ün yürütücü, Görkem Avcı’nın proje ortağı ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih Soygazi’nin danışman olarak yer aldığı “Yapay Öğrenme ve Hikaye Bazlı Yöntemlerle Yeni Girişim Şirketlerinin Değerlemesi” başlıklı proje,

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Koç’un yürütücü, Emircan Karagöz’ün proje ortağı, Arş. Gör. Dr. Gözde Alp’in danışman olarak yer aldığı “Evcil Hayvanlar İçin Lokasyon Tabanlı Emanet Uygulaması” başlıklı proje, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023 Yılı 1. Dönemi kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.