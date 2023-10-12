Kapılarını milli mücadelenin anlatıldığı “Ateş Çemberinde İzmir” sergisi ile açan Çatı Bostanlı, bu yıl Cumhuriyet devrimlerinin anlatıldığı “Bir Millet Uyanıyor” sergisine ev sahipliği yapacak.

16 Ekim Pazartesi günü ziyarete açılacak olan sergiye vatandaşları davet eden Tugay, “Özgürlüğünden ve bağımsızlığından canı pahasına ödün vermeyen bir milletin yazdığı destanın yankılarına tanıklık etmeye tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi geçen yıl hayata geçirdiği 500 metrekare alana sahip Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nda sergiler hazırlamaya devam ediyor. Geçen yıl “Ateş Çemberinde İzmir” sergisi ile İzmir’in Yunan işgali ile ateşlenen ve tüm yurdu sararak kurtuluşa uzanan milli mücadele anlatılmış, sergi yoğun ilgi görmüştü. Bu yıl hazırlanan “Bir Millet Uyanıyor” sergisi ise Cumhuriyet’in ilan edilişinden Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat ettiği 1938 yılına kadar uzanan on beş yıllık sürece odaklanıyor.

KURTULUŞTAN KURULUŞA

Bitmek bilmeyen savaşların, salgın hastalıkların, yokluğun ve cehaletin pençesinden alınan bir halkın; yanmış, yıkılmış bir ülkenin yeni bir dinamizmle var olma mücadelesinin anlatıldığı sergi, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu kadrolarının ellerinde, dünyanın şaşkın bakışları altında yeni bir devletin ve ulusun doğuş öyküsünü aktarmayı amaçlıyor. Sergi, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki sanayileşme çabalarına ve toplumdaki radikal dönüşüme eğilirken aydınlanma yolunda atılan adımları ve dönemin ruhunu aktarmayı hedefliyor.

NEFES KESEN DEVRİMLER

Birbiri ardına, nefes kesercesine gerçekleştirilen devrimlere, uygulanan siyasi ve ekonomik kararların gündelik hayattaki yansımalarına, geleceğine sahip çıkan neslin eseri olan genç Cumhuriyet’e tanıklık eden sergi, ziyaretçileri Cumhuriyet gençliğinin o benzersiz coşkusunu yeniden yaşamaya, değişime dair inancı ve gücü hep birlikte hatırlamaya davet ediyor.

Küratörlüğü Aybala Yentürk tarafından gerçekleştirilen ve çok sayıda koleksiyon ve arşivden seçilen fotoğraf, belge, gazete ve eşyalar eşliğinde hazırlanan serginin kurgusunda İzmir ve Karşıyaka özellikle ön plana çıkarılıyor.

Kurtuluş mücadelemizin son bulduğu 9 Eylül’ün 100. yılında hayata geçirdikleri Çatı Bostanlı Sergi Salonu’nda tarihe ışık tutan çalışmalar gerçekleştirildiğini belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çatı Bostanlı’yı sanatla yaşayan Karşıyaka’nın önemli bir ihtiyacına yanıt vermek adına hayata geçirdik. 500 metrekarelik sergi alanının yanı sıra çeşitli sanat gruplarının çalışmasına ev sahipliği yapan salonlar, gençlere yönelik ses kayıt stüdyosu ve kafeteryasıyla birlikte yaşayan bir mekan oluşturduk. İlk sergimizi her yıl coşkuyla kutladığımız İzmir’imizin bayramının yüzüncü yılında 9 Eylül’de izleyiciyle buluşturmuştuk. O dönemin en büyük felaketlerinden birini, Büyük İzmir Yangını’nı uzmanlardan dinledik, bilinmeyen detaylarını öğrendik. Hafızamızı tazeledik, genç kuşaklara anlattık. Bu yıl da Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir sergi hazırladık” diye konuştu.

“ÇAĞI YAKALAYAN BİR ULUS!”

Cumhuriyet’in kuruluşundan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikaline kadar geçen 15 yıllık sürece odaklandıklarını söyleyen Başkan Tugay, “Bir Millet Uyanıyor sergisinde, kıt imkânlarla sayısız ve eşsiz devrimler gerçekleştirerek coğrafyasına ve mazlum milletlere ışık tutan bir ulusun yeniden doğuşunun öyküsünü anlatıyoruz. Kanla, gözyaşıyla sınırlarını çizen bir ulusun; acıyla, dertle yoğrulan bir milletin; özgür ve çağdaş bir toplum olmak için ileriye doğru attığı adımları resmediyoruz. Atatürk ilkeleri ve devrimlerinin gücüyle, çağı yakalayan bir ulusun, küllerinden var oluş serüvenine ışık tutuyoruz. Özgürlüğünden ve bağımsızlığından canı pahasına ödün vermeyen bir milletin yazdığı destanın yankılarına tanıklık etmeye tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine sunduğumuz, sergilerimizi her yaştan yurttaşımız ilgiyle takip ediyor, hatta bazı okullarımız burada ders işliyor. Onurlu ve şerefli tarihimizi yurttaşlarımıza anlatmayı ve gelecek kuşaklara belletmeyi en kıymetli görev sayıyoruz. Sergi süresince yine burada düzenlenecek yazarlar ve akademisyenlerin konuşmacı olduğu söyleşilerle anlatımızı pekiştireceğiz. Hazırlanan bu değerli çalışma için tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

YOĞUN DESTEK

Sergiye araştırmaları, arşiv ve koleksiyonları ile katkıda bulunanlar arasında Aybala ve Nejat Yentürk, Bedri Cumhur Doğu, Yavuz Çorapçıoğlu, Zafer Falay, Haldun Cezayirlioğlu, İpek Cabadak, Nazmi Şurgun, Ahmet Gürel, Vehbi Moğol, Cem Karagözlü, Hür Efe Müzecilik, Ali Özpalanlar ve Yavuz Özmakas’ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İnönü Vakfı, Suna ve İnan Kıraç Vakfı ve Salt Araştırma gibi kurumlar yer alıyor.

Proje koordinasyonunu Nejat Yentürk’ün üstlendiği serginin tasarım ve kurulum süreci tümüyle Karşıyaka Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Kapılarını 16 Ekim 2023 Pazartesi günü açacak ve 19 Mayıs 2024 tarihine kadar açık kalacak olan Bir Millet Uyanıyor sergisi Pazartesi günleri hariç her gün saat 10:00 – 18:30, Perşembe günleri ise 10:00 – 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.