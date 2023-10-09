Öğrenciler ile buluşan Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller; can dostların koruma ve bakımlarına ilişkin yapılan çalışmaları anlattı.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hayvan haklarına duyarlı, hayvan sevgisini kalbinde taşıyan ve korumamıza muhtaç can dostlarımızı şefkatiyle sarıp sarmalayacak genç nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi sokak hayvanlarının hak ettiği sağlıklı ve onurlu yaşamı tesis edebilmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Yılda ortalama 40 bin can dosta sağlık hizmeti veren Karşıyaka Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve can dostları hastalıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla yılda ortalama 7 bin kısırlaştırma gerçekleştiriyor. Sağlık hizmetinin yanı sıra hayvan sevgisini yaygınlaştırmak, sokak hayvanlarının beslenme, bakım ve korunmaları konusunda da toplumda bilinç oluşturma hedefiyle faaliyetler gerçekleştiriliyor, etkinlikler düzenleniyor.

MÜDÜRLÜK PERSONELİ ÖĞRENCİLER İLE BULUŞTU

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personeller çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak ve bu bilinçle büyümelerine katkıda bulunmak için Karşıyaka’daki okulları ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Mehmet Seniye Özbey İlkokulu ile Tekfen Koleji’ni ziyaret eden ekipler, Nezehat Ertan Anaokulu öğrencilerini de Örnekköy Geçici Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde misafir etti. Okullara düzenlenen ziyaretlerde müdürlük ekiplerine bakımevinde bulunan bir can dost da eşlik etti. Buluşmalarda Karşıyaka Belediyesi’nin sokak hayvanlarının sağlıklı bir biçimde yaşam sürmesini sağlamak için gerçekleştirdiği çalışmalar anlatılırken hayvan sevgisinin ve toplumsal duyarlılığın önemi de vurgulandı. Çocukların konuya ilişkin merak ettiği sorular da özenle cevaplandı.

“AĞAÇ, YAŞ İKEN EĞİLİR”

Çocuklara hayvan sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Hayvan haklarına duyarlı, hayvan sevgisini kalbinde taşıyan ve korumamıza muhtaç can dostlarımızı şefkatiyle sarıp sarmalayacak genç nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz. Onların yaşamları boyunca bu duygularla hareket etmeleri için ‘Ağaç, yaş iken eğilir’ atasözünden yola çıkarak bu bilinci çocukluk çağlarında kazanmaları adına elimizden geleni yapıyoruz. Dünyamızı ve kentimizi paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı, yaşam kalitesi ve konforu için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.