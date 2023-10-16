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Yaz aylarında Karşıyakalı yurttaşların katılımıyla açık havada gerçekleştirilen ‘sabah aktiviteleri’ sonbaharın gelişiyle birlikte Belediye’ye bağlı spor salonlarında devam ediyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporun öneminin farkındayız ve bu bilinçle kentimizde yaşayan her yaştan yurttaşımızı sporla buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

MATINI AL GEL!

Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı spor salonlarında düzenlenen sabah sporu aktivitelerine, her yaştan Karşıyakalı yurttaş yoğun bir katılım gösteriyor. Belediye Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen aktivitelere bu sezon da hafta içi her gün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu, 1912 Zühtü Işıl Spor Salonu ve Muharrem Candaş Spor Salonu ev sahipliği yapıyor. Aktiviteler saat 09.00’da başladıktan sonra yaklaşık bir saat sürüyor. Sabah aktivitelerinde uzman eğitmenler eşliğinde sabah sporu, yoga, pilates, tüm vücut antrenmanı ve HİİT Cardio dersleri yapılıyor. ‘Matını al gel’ çağrısıyla düzenlenen ücretsiz etkinliklere tüm yurttaşlar katılabiliyor.

“KARŞIYAKA’DA SPOR, YERLEŞİK BİR KÜLTÜRDÜR”

Her yaştan Karşıyakalıları sabah aktivitelerine davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Karşıyaka'da spor yapmak yerleşmiş bir kültürdür. Sağlıklı ve aktif bir yaşam için sporun öneminin farkındayız ve bu bilinçle kentimizde yaşayan her yaştan yurttaşımızı sporla buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Güne hem zinde hem de keyifli bir başlangıç yapmak isteyen herkesi etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.