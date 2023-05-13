Kemerci, yapmış olduğu açıklamada 'bir oy herşeyi değiştirir' diyerek şu ifadeleri kullandı; "Bir oy ülkemize birliği, beraberliği, kardeşliği, hakkı, hukuku, adaleti, liyakatı, özgürlüğü, açlığın yok oluşunu, yolsuzluğun yok oluşunu, sosyal devleti, kişiye özel yasa değişikliğinin son bulmasını, bilimsel ve akılcı eğitimi, kovulmayan doktoru, anasını almadan gitmeyen çiftçiyi, adaletsiz vergi sisteminden kurtulan esnafı, parasız eğitimi, barınma sorunu yaşamayan öğrencinin tüm haklarını, atanamayan öğretmenin atamasını en önemlisi de seçtiğin kişinin küfür ve hakaretlerine maruz kalmadan, yüzüne çay fırlatılmadan huzur düzeni içerisinde yaşamanı sağlar. Bir oy her şeyi değiştirir.''