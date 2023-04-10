Ah Aydınım Vah Aydınım… Herkes yüreği elinde bekledi durdu. Dün heyecan dorukta, herkes listeleri bekliyordu.

Peki çıkan sonuçlara şaşırdık mı? Tabii ki hayır.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi mevcut milletvekillerini korumaya aldı.

1. sırada değişmeyen Bülent Tezcan

2. sırada değişmeyen Hüseyin Yıldız

3. sırada değişmeyen Süleyman Bülbül

Evrim Karakoz ise 4. sırada yer alırken 5. sıraya Nilüfer Ünüvar oturdu.

Sıralamanın değişmeyeceği zaten ön görülen bir durumdu.

Ama yine de bir umut işte.

Eski İl Başkanı Ali Çankır ve Eski Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın listede yer almadı.

Anlaşılan CHP Genel Merkezi yükü Özlem Çerçioğlu’na yükleyerek aradan sıyrıldı.

CHP tabanı ilk şoku atlattıktan sonra kendine geldi ve yoluna devam etmeye başladı.

**

Gelelim İYİ Parti’ye.

İYİ Parti geçen dönem olduğu gibi bu dönem aynısını yaparak 1. sıraya kontenjan oturttu.

Temayül yoklamasını yok sayan İYİ Parti Genel Merkezi 1. Sırada olması gereken Ahmet Ertürk’ü 2. sırada aday gösterdi.

Alışagelmiş İYİ Parti taktiği yine tabanı görmezden geldi.

**

Ak Parti’de durum diğerlerine göre pek de farklı değil…

Sokaklarda “biz kazanacağız” diye gezinen kim varsa saf dışı bırakıldı.

Belediye Başkanlığı’ndan istifa ederek aday adayı olan Metin Ertürk’ün liste dışı kalması, çevresinde soğuk duş etkisi yarattı.

Metin Yavuz, Rıza Posacı gibi isimler de liste dışı bırakılırken 3. sıraya oturan “Ömer Özmen ödülünü aldı” yorumlarına neden oldu.

**

MHP kanadını hiç yazmıyorum bile.

Zira kendi kendilerini bitirdiler.

Burak Pehlivan gibi bir isim dururken kalkıp Deniz Depboylu’yu 1. sıraya koymakla kendi iplerini kendileri çekmiş oldu.

Yani aslında Aydın’da pek de değişen bir şey olmadı.

Olan yine Aydınlılara oldu.

Ee ne diyelim “Kendim çaldım, kendim oynadım”.

Kalın sağlıcakla…

