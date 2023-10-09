Kentte eğitim gören öğrencilere desteğini sürdüren Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde eğitim alanında yaptığı proje ve yatırımlarla örnek olan Kuşadası Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılında da ihtiyaç sahibi öğrencileri yalnız bırakmadı. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi başladığından bu yana Güvercin Masa’ya yapılan başvuruları inceleyen ve okul yöneticileriyle iletişime geçen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırtasiye malzemesi ulaştıracağı öğrencilerin isimlerini belirleyerek okullardan alınan listeler ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda kırtasiye malzemesi paketi hazırladı.

4 haftada 911 öğrenciye kırtasiye desteğini ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları aileler tarafından takdirle karşılandı. İçerisinde ihtiyaç durumuna göre kalem, defter, kalemtıraş, kalem kutusu ve cetvel seti gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketleri teslim alan aileler, Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.