Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın Kızılcaköy Mahallesi’ndeki üreticilere armağan ettiği Köylü Pazarı’nın açılışı 11 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Kızılcaköylü kadınlar, pazar sayesinde maddi ve manevi kazanç sağlayacaklarını belirtti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, hayata geçirdiği projeler ile üretimi desteklemeyi ve üreticilerin yaşamına dokunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda çok sayıda hizmeti ilçe sakinlerine sunan Başkan Atay, faaliyetlerine bir yenisini daha ekleyecek. Başkan Atay, 11 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Kızılcaköy Mahallesi’nde düzenlenecek törenle köylü pazarının açılışını gerçekleştirecek. Kadın üreticilerin ağırlıklı olarak yer alacağı pazarda; yerli üreticilerin hazırladığı yöresel lezzetlerin yanı sıra, çeşitli ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Mahallelerinde hayata geçirilecek olan köylü pazarı hakkındaki görüş ve düşüncelerini paylaşan Kızılcaköylü kadınlar, mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’a teşekkür etti.

Mahalle Sakini Fatma Orbay: “Başkan Dediğin Böyle Olur”

Kızılcaköy’de yaşayan kadınların mücadeleci ve çalışkan olduklarını ifade eden mahalle sakinlerinden Fatma Orbay konuşmasını şu sözlerle sürdürdü “Belediye başkanı dediğin Mehmet Fatih Atay gibi olmalı. Kendisini arayıp yardım istediğimizde her zaman yanımızda oldu. Burada köylü pazarının kurulması için bize söz vermişti. Bundan önce olduğu gibi bu sözünü de yerine getirdi. Sözünü tutma sırası bizde. Çok çalışarak ve üreterek pazarın sürekli olmasını sağlayacağız. Başkan Atay’a çok teşekkür ederim.”

Mahalle Sakini Aysel Güngör: “Kadınlar Özgürleşecek”

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın kendilerine hediye ettiği köylü pazarı sayesinde ekonomik ve sosyal olarak özgürleşeceğini söyleyen Aysel Güngör, “Eşlerimiz para verdiğinde harcayabiliyorduk izin verirse bir yerlere sosyalleşmek amacıyla gidebiliyorduk. Pazar sayesinde kendi ürettiklerimizle ekonomik kazanç elde edeceğiz. Aynı zamanda sosyalleşeceğiz. Artık kendi ayaklarımızın üstünde duracağız. Bunlar Başkan Mehmet Fatih Atay sayesinde oldu. Kendisine mahallemizde yaşayan tüm kadınlar adına çok teşekkür ederim” dedi.

Muhtar Aşıntaş: “O Bizim Ağabeyimiz”

Pazar sayesinde mahallenin değerinin artacağını dile getiren Kızılcaköy Muhtarı Ali Aşkıntaş, “Kızılcaköy Mahallesi sakinleri, burada kurulmak istenen jeotermal enerji santraline karşı direniş gösterdi. O süreçte de Başkan Atay bizim yanımızda oldu. Pazar, mahallenin çehresini de değiştirecek ve tanınırlığını artıracak. Burada yaşayanlar hem maddi hem manevi kazanç elde edecek. Başkan Atay sayesinde oldu bunlar. O bizi seviyor biz de onu seviyoruz. O bize ağabeyimiz” diye konuştu.