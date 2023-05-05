Minikler, Küçükler, Yıldızlar ile Gençler (kız-erkek) kategorisinde gerçekleştirilen yarışlara il genelinden 60 sporcu katıldı. Koçarlı - İncirliova karayolu arasında geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen yarışlarda sporcular birbirlerine üstünlük kurabilmek için zorlu hava şartlarına rağmen kıyasıya mücadele etti. Koçarlı’da gerçekleştirilen Okul Sporları Bisiklet İl Birinciliği yarışları ilçe protokolü ve vatandaşlardan tarafından büyük ilgi gördü. Minik erkekler kategorisinde yarışan sporculardan erkeklerde 1’inci Enes Dönmez, 2’nci Kadir Efe Eroğlu oldu. Minik kızlarda ise 1’inci Elif Selçuk, 2’inci Ada Süleymangil oldu. Küçük erkekler ve kızlar kategorisinde yarışan sporculardan erkeklerde 1’inci Mehmet Emin Yıldırım, 2’nci Eymen Ege Hacılar oldu. Küçük kızlar kategorisinde 1’inci Nursima Gün, 2’nci Ecehan Kalaycıoğlu oldu. Yıldız erkekler ve kızlar kategorisinde yarışan sporcularda erkeklerde 1’inci Doruk Ada, 2’nci Şinasi Berk Balık oldu. Genç (B) erkek ve kızlar k kategorisinde yarışan sporculardan erkeklerde 1’inci Zihni Efe Hacılar, 2’nci Barış Ertan oldu. Genç (B) kızlarda ise 1’inci Zeynep Naz Aslan 2’nci Zeliha Kozan oldu. Genç erkek (A) kategorisinde yarışan sporculardan 1’inci Ali Gün , 2’nci Nevzat Enes Aygül oldu.





Yarış sonunda sporculara ödülleri Kaymakam Ersin Tepeli, Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. 05-07 Haziran’da Çanakkale’de yapılacak olan Türkiye finalinde Aydınımızı temsil etmeye hak kazandı.