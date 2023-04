Aydın Valiliği Koordinesinde, Koçarlı Kaymakamlığı ve Koçarlı Belediyesi ev sahipliğinde 14 Mayıs Milli İrade Konferans salonunda gerçekleşen istişare toplantısına Vali Aksoy’un yanı sıra Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, İl protokolü, ilçe protokolü ve muhtarlar katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, toplantının yapıldığı Koçarlı Belediyesi 14 Mayıs Milli İrade Konferans Salonunun ilçeye yakışan bir salon olduğunu ifade ederek “Belediye binasını yapan ve böyle güzel bir salonu Koçarlı’ya kazandıran Koçarlı Belediye Başkanımıza yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Vali Aksoy, daha sonra yaptığı konuşmada “Her ay bir ilçemize giderek, o ilçedeki muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımızın taleplerini dinleyerek, ilgili kurum müdürlerimizin talepler konusundaki çalışmalarını dinleyerek sorunlara çözüm üretiyoruz. Sadece Valilik olarak değil bütün kurum müdürlerimiz ile birlikte muhtarlarımızın taleplerini dinlemek ve varsa sorunların çözüm bulmak için buradayız” dedi.



Bağımlılıkla ve uyuşturucu ile mücadelenin üzerinde durdukları en önemli konu olduğunun altını çizen Vali Aksoy, “Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımız büyük bir hassasiyetle bu çalışmaları sürdürüyor. Siz değerli muhtar arkadaşlarımızdan beklentilerimiz mahallelerinizde şüpheli bir durum tespit ettiğinizde bunu güvenlik birimlerimiz ile en kısa zamanda paylaşmanız. Çünkü bu mücadeleyi topyekûn verdiğimiz zaman mesafe alabiliriz. Bu mücadelede daha iyi bir boyuta taşınabilmek ama bunu yaparken de siz değerli muhtarlarımızın bizlere katkıları oldukça önemli ve değerli. Bugüne kadar ilçemizde güzel çalışmalar ortaya kondu. Bunun içinde her kuruma önemli sorumluluklar düşüyor. Herkesin yapacağı katkı da bizlere bu mücadelelerde güç verecektir” dedi.



Vali Aksoy’un konuşmasından sonra mahalle muhtarlarının taleplerini dile getirmesinin ardınan konuşan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Valimizi Koçarlı’da ağırlamaktan ve 52 mahallemizin sorunlarını dinleyerek çözüm sunmak için çaba göstermesinden dolayı ilçem, muhtarlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diyerek, “Aydın Valiliğimiz ilçemize gerek kamusal yatırımlar gerekse makul imkanlar çerçevesinde desteklerini esirgemediler. Ancak ilçemize 172 bin metrekare ciddi bir parke taşı talebi var. Vatandaşlarımızın bu talebi oldukça yerinde bir taleptir. Vatandaşlarımızın çamursuz, tozsuz yollardan evlerine ulaşmak istemeleri haklı bir taleptir. Biz de bu talepleri Valiliğimiz koordinesinde yerine getirmeye gayret ediyoruz. vatandaşlarımızın dertleri bizin kendi derdimizdir” dedi.



Göreve geldikleri zaman 52 mahallemizden tüm taleplerini topladıklarını belirten Başkan Kaplan, “Topladığımız taleplerin ve ihtiyaçların bugüne kadar yüzde 70’ini gidermiş durumdayız. Son dönemde ilçe merkezimizde Doğalgaz, fiber internet, aydem ve aski tarafından yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle ciddi bir parke taşı ihtiyacı ortaya çıktı. Çalışmalarımız merkezden tüm mahallere doğru devam ediyor. Köylerimizde yollarımızın darlığından dolayı araç giremediğinden personelimiz el gücüyle taş taşıyorlar. Kepçe, araç ve iş makinaları girmediği için zor şartlarda çalışılıyor” diye konuştu.



Salonda bulunan ASKİ ve Büyükşehir yetkililerine seslenen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “Koçarlı’da kanalizasyon meselesi çözüldü ancak bağlantıları yapılmadı. Biz bu sokaklarda çalışma yaparken aski’nin da bu noktada hassas olması gerektiğini söylemek istiyorum. Biran önce ev bağlantılarını yapmalılar. İlçemizde vidanjörler ile fosseptik çekilmesini doğru bulmuyorum. Herkeste benimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Bir an önce gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor” dedi.



Yenilenen yollardan sökülen eski parke taşlarını ziyan etmediklerini talepler fazla olduğu için kırsalda değerlendirdiklerinin altını çizen Başkan Kaplan, “Söktüğümüz eski taşları ziyan etmeden dağ ve mezarlık yollarımızda kullanmaya özen gösteriyoruz. Muhtarlarımızın yollarını yaptırmak istemekte haklılar. Koçarlı’nın yapısal sorunları fazla ancak aşılabilecek sorunlar. İnşallah önümüzdeki günlerde düğün salonu ve parke taşı ihtiyaçları tamamlanacak. Yaşam standartlarının ilçemizin her kesiminde olması gerek. İşi kimin yaptığı değil önemli olan işin yapılmasıdır. Koçarlı için kime ne iş düşüyorsa yapılmalı diye düşünüyorum. Koçarlı’mıza yapılan desteklerden dolayı valimize ve hükümetimiz yetkililerine ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.



İstek ve taleplerin dinlenmesinin ardından toplantı sona ererken, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli ve Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçede yapımı devam eden ve yapımı tamamlanan Cemevi, KYK Yurdu ve İlçe Jandarma Hizmet Binasında inceleme gerçekleştirdiler.