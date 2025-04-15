Konya Karatay Belediyesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında, belediye personeline yönelik bir eğitim semineri düzenlendi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi’nin, çalışanlarının kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlediği eğitim seminerleri sürüyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi ile Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KARSEM) iş birliğinde, “Kurum Kültürü, Ekip Çalışması, Motivasyon ve Kurumsal Aidiyet” temalı eğitim semineri düzenlendi.

2025 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında düzenlenen seminer, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın katılımıyla gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen seminere belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

ERBAŞ: "KURUMLARI YAŞATAN İNSANLARDIR"

İletişim ve Davranış Bilimleri Uzmanı, aynı zamanda Devlet Tiyatro Sanatçısı olan İsmail Adnan Erbaş’ın sunumuyla gerçekleşen eğitim, katılımcılara interaktif ve verimli bir öğrenme deneyimi sundu. Adnan Erbaş, sözlü ve sözsüz iletişim tekniklerinden, insan ilişkilerinde empati kurmanın önemine kadar pek çok başlıkta bilgi verdi.

Adnan Erbaş, ekip ruhunun önemine değinirken; kurum içinde güçlü bir iletişim ağı kurulmasının, motivasyonu artırdığını ve aidiyet duygusunu pekiştirdiğini vurguladı. Erbaş; “Burası bir bina; ancak bir binayı gerçekten anlamlı kılan, onu var eden şey içindeki insanlardır. Duvarlar, kapılar, camlar bir yapıyı oluşturabilir; fakat bir kuruma ruh kazandıran, orayı yaşanır ve üretken hale getiren, o kurumda görev yapan insanlardır.

Kurum kültürünü mimari yapılar değil, o yapının içinde yer alan bireylerin yaklaşımları, değerleri, iletişim biçimleri ve işine duyduğu saygı şekillendirir. Nasıl ki bir okulu okul yapan sadece sıralar ve tahtalar değil, orada bilgi ve emek veren öğretmenlerse; bir belediyeyi de gerçek anlamda belediye yapan, görevini layıkıyla yerine getiren, vatandaşına duyarlı yaklaşan, ekip ruhuyla çalışan personeldir. Bu yüzden her bir çalışanın katkısı çok kıymetlidir. Her birey, kurumun gelişiminde ve başarısında önemli bir rol üstlenir. Kurumsal başarı, bireysel gelişimle başlar” ifadelerini kullandı.

KILCA: “KURUM İÇİ DAYANIŞMA BAŞARININ TEMELİDİR”

Seminerde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, seminerin çalışanların kurum kültürünü benimsemesine, ekip ruhunu güçlendirmesine ve motivasyonlarını arttırmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kılca şunları söyledi; “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın yolu, kurum içi dayanışma ve güçlü bir ekip ruhundan geçiyor. Bu doğrultuda düzenlediğimiz eğitimlerle hem bireysel gelişimi hem de kurumsal başarıyı önemsiyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duydum. Meslek içi eğitimler bizim için son derece önemli. Karatay Belediyesi olarak sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam ediyoruz.

Belediye hizmetlerinin kalitesini artırmak için bizler de her zaman kendimizi geliştirmeliyiz. Bu tür eğitim programlarını bu yüzden çok kıymetli buluyoruz. Hizmet binamızda vatandaşlarımızla birebir temas halinde olan personelimizin ve sahada alın teri döken işçi kardeşlerimizin meslekleriyle ilgili yeni bilgiler edinmeleri için bu eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda Karatay Üniversitemiz ile bir protokol imzaladık. Sürekli Eğitim Merkezimiz aracılığıyla birçok alanda personelimize eğitimler verilecek ve bu eğitimler sonunda katılımcılara sertifikalar da takdim edilecek.”