Yangın, Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi Dereyatağı mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yerleşim yerlerine yakın bir noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Makilik alanda başlayan yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Geniş bir araziye yayılan yangına arazözler ile karadan müdahale edilirken, ekipler aşırı rüzgar sebebiyle alevlere müdahale etmekte zaman zaman zorluk yaşadı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, ilk belirlemelere göre yangında yaklaşık 2 hektarlık alanın zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



