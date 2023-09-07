Köşk, kurtuluşunu coşkuyla kutladı

Aydın’ın Köşk ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Program Köşk Efeleri’nin akşam ezanı sonrasında Köşk Çarşı Cami minaresine Türk bayrağı asması ve protokolün efeler ile alana giriş yapmasıyla başladı. Zeybek gösterisiyle devam eden programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, programda konuşan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, kurtuluş gününün anlam ve önemine değinerek "Gönüllerin Köşk’ünü inşa etmek için yola çıktık" dedi.

30 Ağustos’ta kazanılan Büyük Zafer’in devamında işgalci Yunan Ordusu’nun bozguna uğratılmasıyla 6 Eylül 1922 tarihinde düşman işgalinden kurtulan Köşk’ün kurtuluşun 101. yılı görkemli bir kutlamayla kutlandı. Etkinlikte önce genç yetenek Bilgehan Serhat Çınar sahne aldı. Ardında Mustafa Ceceli sevenleri için en güzel şarkılarını seslendirdiler. 7’den 70’e binlerce kişinin katılımıyla geçekleşen dev konserde Köşklüler unutulmaz bir gece yaşadı.

Etkinlik sonunda sosyal medya hesabından paylaşım yapan Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, paylaşımında "Kıymetli hemşerilerimizin ve değerli misafirlerimizin katılımıyla Köşk’ümüzün düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü coşku içerisinde kutladık. Uzaktan yakından davetimize icabet ederek, bu coşkuya ortak olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Meydanların dolup taştığı programa, Köşk Kaymakamı Tuğba Polat, Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, kurum amirleri, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.