CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, mesajında şunları bildirdi: "Efeler diyarı Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kahramanca mücadeleleri ile bağımsızlık zaferimizin coşkusunu ilk günkü gibi yüreğimizin en derinlerinde yaşıyoruz.

Demokrasinin anavatanı, Cumhuriyetimizin yıkılmaz kalesi güzelhisar Aydın kentimiz dün olduğu gibi yarın da ülkemizin değerlerine sahip çıkmaya, kahramanlarımızın yaktığı bağımsızlık ateşini en önde taşımaya devam edecektir. Partimizin kurucu liderlerinin önderliğinde yazılan Cumhuriyet destanımızı, Atamızın izinde, bizlere hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak taçlandıracağız.

Bu duygu ve düşünceler ile başta Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Demirci Mehmet Efe'yi, Yörük Ali Efe'yi, Çete Ayşe'yi, Albay Şefik'i, isimsiz nice kahramanlarımız ve tüm şehitlerimizi saygı ve minnet ile anıyor, kahraman gazilerimize saygılarımı sunuyorum.

Aydınımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı kutlu olsun."

