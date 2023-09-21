Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen atölye çalışmalarının yanı sıra sevilen çocuk kitapları yazarlarını da ağırlamayı sürdüren SEYAKMER’in son konuğu Muazzez Uslu Avcı oldu.

Kapılarını açtığı günden bu yana çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak amacıyla düzenli etkinlikler gerçekleştiren Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi (SEYAKMER) Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi, sevilen çocuk kitabı yazarlarını öğrenciler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ‘Filozof Notalar’, ‘Kendini Değiştiren Çiçek’ ve ‘Savaş Çok Acımasız’ gibi çocuk kitaplarıyla tanınan yazar Muazzez Uslu Avcı, Yedieylül İlköğretim Okulu’ndan gelen öğrencilerle bir araya geldi. Çocuklarla keyifli ve verimli bir söyleşi gerçekleştiren Avcı, öğrencilerin yazarlık ve kitaplar hakkında sorularını yanıtladı. Etkinliğin ardından Yazar Muazzez Uslu Avcı, sevilen kitaplarını imzalayarak Seyakmer’e hediye etti.