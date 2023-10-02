Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Özcan mesajinda şu ifadelere yer verdi: "Uzun yaşam şehri Nazillimizin en büyük zenginliği kıdemli büyüklerimizdir. Nazillimizin en güzel özelliklerinden biri olan ve uzun yaşam konusunda marka kent olmasını sağlayan en büyük değer aktif yaşlanan hemşehrilerimizdir. Onlarla hala sohbet ediyor olmak, çarşıda onlarla karşılaşmak, hala çalışıyor, üretiyor olmaları çok kıymetli. Geçmişten bugüne kültürel değerlerimizin nesilden nesile aktarılmasına vesile olan en kutsal varlıklarımız yaşlılarımızdır. Türk geleneklerinde yaşlılara hürmet, sevgi ve hizmet vardır. Bu geleneğin sürdürülmesi hem aile bağlarımızın hem de toplumsal dokumuzun korunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Asırlık tecrübelerinden, birikimlerinden faydalandığımız, kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet şüphesiz ki genç nesillere örnek teşkil edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur." Bu duygu ve düşüncelerle tarihimizin yaşayan tanıkları asırlık çınarlarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, sevdikleriyle sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum."