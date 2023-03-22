Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda ilk kez düzenlenen “Kuşadası Otel Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nın açılışına katıldı. Otel ekipmanları ve ev dışı tüketim sektörü (EDT) için yeni bir buluşma noktası olmayı hedefleyen ve 122 firmanın katılım sağladığı fuardaki stantları ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın turizmde tekrar amiral gemisi olma yolunda ilerlediğini belirterek başarılı bir fuar olması temennisinde bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Ticaret Odası, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği, Kuşadası Otelciler Derneği katkıları ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleriyle Başak Fuarcılık tarafından organizasyonu gerçekleştirilen Kuşadası Otel Restoran Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında başladı. Fuarın açılışına katılan Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aziz Bostan, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım, Kuşadası Aşçılar Derneği Başkanı Aydın Sürer ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver katıldı.

Açılışta konuşan Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, fuarların üretici ve tüketiciyi buluşturan en önemli organizasyonlar olduğuna dikkat çekerek “Her şeyin bir ilki vardır ve ilki de zordur. Umuyorum ki bu ilk bir taraftan davetçi bir taraftan da müjdeci olsun. Kuşadamız her türlü ihtiyaca karşılık verebilen bir kent. Umuyorum ki bu kent bundan sonra çok daha etkili olarak ilçe ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak etkinliklerin ev sahibi olacaktır. Güzel bir fuar olmasını dilerim” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Kuşadası aslında yoklukla çaresizlikle mücadele edip hiçbir siyasi görüşe devrilmeden birlikte çalışmayı ve kentine sahip çıkmayı başarabilmiş önemli bir kent. Bugün burada her kesimden destekçi ve bu fuarın organizasyonunda emeği geçen paydaşlar var. Görüyorum ki konu Kuşadası olduğunda, kentin geleceği ve menfaatleri olduğunda herkes omuz omuza, yan yana çalışabiliyor. Bu durumu görünce kendi adıma çok mutlu oluyorum. Tabi bizim Kongre ve Fuar merkezimiz orada dururken bizim bu fuarları otoparkta düzenliyor olmamız trajikomik bir durum. Buradan yetkili makamlara bir kez daha sesleniyorum. Lütfen bize Kongre ve Fuar merkezimizi verin. Kuşadası tekrar turizmde amiral gemisi olma yolunda ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Hayırlı bir fuar olsun” dedi.

Konuşmaların ardından fuar sponsorlarına plaket takdim edildi. Protokol tarafından kurdele kesimi gerçekleştirilerek fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 23 Mart’a kadar açık olacak.