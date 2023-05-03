2019 yılında 13 milyon borçla devralınan Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden Arya A.Ş’de profesyonel bakış açısı ve mali disiplin programı ile 2020 ve 2021 yıllarında pandemiye rağmen 4 milyon TL kar elde edildi. Geçtiğimiz yıl ise 8 milyon 671 bin TL’lik yatırım yaparak bünyesindeki işletmeleri yenileyen Arya A.Ş, sezonu 65 milyon TL’lik ciro ile kapattı. Şirket, 2023 yılı hedefini ise 98 milyon TL ciro olarak belirledi.

Kuşadası Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan toplantısında şirketin finansal durumu ile ilgili olarak bir sunum yapıldı. Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özen Özkuşlar tarafından yapılan sunumda pandemi döneminin ardından 2022 yılında cironun 2 kat arttığını ifade eden Özkuşlar, şirketin 12 milyon TL’lik demirbaşa ve rayiç bedeli şu anda 5 milyon TL olan araç filosuna sahip olduğunu belirtti. Arya A.Ş bünyesinde bulunan tüm tesislerin 2021 yılında bütünüyle yenilendiğini söyleyen Özkuşlar, “Bunların yanında Arya ismini marka haline getirmek amacıyla da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.





Arya A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özen Özkuşlar’ın ardından konuşan Başkan Ömer Günel göreve geldikleri 2019 yılında Arya A.Ş’yi 13 milyon borçla devraldıklarını belirtti. Piyasaya olan borçları nedeniyle firmaların Arya A.Ş’ye ürün dahi vermediğini ifade eden Başkan Günel “4 yıllık süreçte hiç yeni borç yapmadan, personel maaşlarını bir gün bile geciktirmeden ve hiçbir personelle en ufak bir ihtilaf yaşamadan tüm tesislerimizi yeniledik ve şirket bünyesine yeni tesisler kattık. Arya A.Ş, bilançosu düzgün, ekonomisi derli toplu bir şirket haline geldi. Biz ne yaparsak Kuşadası için yapıyoruz. Bunlar babamızın malları değil. Hepsi kentimizin malları. Arya A.Ş’nin başarısında emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.