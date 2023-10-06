Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli aralıklarla yaptıkları hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra kenti kış mevsimine hazırlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kentin farklı mahallelerinde sonbahar temizliği gerçekleştiriyor. Çalışmada, cadde ve sokaklar başta olmak üzere, refüjler, kaldırımlar, parklar ve yeşil alanlar büyük bir titizlikle temizlenerek kış aylarına hazırlanıyor. Sonbahar temizliği sayesinde kent pırıl pırıl bir görünüme kavuşurken, şiddetli yağışlarda yağmursuyu kanallarını ve mazgalları tıkama ihtimali olan yaprak, ot ve ağaç dalları gibi atıklar da bertaraf edilmiş oluyor.