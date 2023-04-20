Türkiye Cumhuriyeti’nin 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekillerinin belirleneceği 14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala iktidar yürüyüşünü emin adımlarla sürdüren CHP, Kuşadası’ndaki seçim ofisini Camikebir Mahallesi Öge Sokak’ta açtı. Seçim ofisinin açılışına, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, CHP Aydın Milletvekili adayları, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda partili katıldı. Miting havasında geçen açılışta CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın konuşması ‘milletin umudu Kılıçdaroğlu’, ‘çiftçinin umudu Kılıçdaroğlu’ ve ‘gençliğin umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları ile sık sık kesildi.

Seçim ofisinin açılışında ilk sözü alan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, “Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi karşı taraf, bizim hakkımızda olumsuz algı oluşturmak için her türlü oyunun içerisine giriyor. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Bizlerin birlikteliği her türlü zorluğu aşacak güçte. 6 yaşındaki kız çocuğunun bile evlendirilmesine göz yuman bir zihniyetin yarınlarımız için ne kadar tehlikeli olduğunu asla unutmayalım” dedi.

‘TÜRKİYE’DE KİMSE YATAĞA AÇ GİRMEYECEK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise, “Öncelikle sizlere Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve selamlarını getirdim. 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Bizim iktidarımızda hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Çünkü sosyal devlet, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözüdür. Gençlerimizi umutsuz ve çaresiz bırakmayacağız. Çiftçimizin, işçimizin, öğretmenimizin, sağlık çalışanlarının yanında olacağız. Vatandaşlarımızın konut, öğrencilerimizin yurt sorununu çözüme kavuşturacağız. İktidarımızda işsizlik diye bir şey olmayacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu çetelerin, mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının, kara para aklayıcıların ve beşli çetenin değil, milletin cumhurbaşkanı olacak. Belediye Başkanımız Ömer Günel de Kuşadası’na çok önemli hizmetlerde bulunuyor. Kuşadası’nda çok başarılı bir belediye başkanımız var. Kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, seçim ofisi açılışından önce Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte kentin turistik çarşılarını dolaştı. Esnafa bol kazançlar dileğinde bulunan Bülent Tezcan, vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar, Genel Başkan Yardımcısı Tezcan’a en çok Türkiye’de giderek artan enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili şikâyette bulundu.