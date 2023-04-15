Futbola Tekirdağ Karadeniz Gençlik Spor alt yapısında başlayan orta saha oyuncusu Emirhan Karagülle, 17 yaşına geldiğinde Fenerbahçeli menajerlerin dikkatini çekti. Sezon sonunda Fenerbahçe alt yapısına transfer olan Karagülle, burada başarılı bir sezon geçirdi. Daha sonra birçok takımda oynayan Karagülle, geçtiğimiz sezon ikinci lig takımı olan 24 Erzincanspor’a transfer oldu. Geçen sene 15 maça çıkan genç yetenek sezon başında ise üçüncü lig takımı olan Kuşadasıspor ile anlaştı. Burada başarılı bir sezon geçiren Emirhan Karagülle, zorlu Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında 3 puanı getiren golü kaydetmişti. 2022-2023 sezonunda Kuşadasıspor’a 4 asist 1 golle katkıda bulunan Karagülle, takımın 15 puan toplamasında katkıda bulundu. Başarılı bir sezon geçiren Karagülle, ikinci lig ve birinci ligde birçok takımın radarına girmeyi başardı.