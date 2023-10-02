CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, yaptığı açıklamasında şunları bildirdi: "AKP Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten bir tırnak içinde gazeteciye röportaj vermiş. Öncelikle bu tırnak içinde gazeteciye şunu söylemek, öğretmek lazım. Umurlu mahallemizin bir köyü yok. Aslında idari olarak Aydın’da 6360 sayılı yasadan sonra köy yok. Ovaakça diye bir köy ya da mahalle de yok. Umurlu’nun olmadığı gibi Efeler’in de yok. Aslında Umurlu’nun kendisi mahalle, dolayısıyla hiç mahallesi yok! Akçaköy ile Ovaköy’ü birleştirip bir mahalleye dönüştürdüyse hayal dünyan; o mahalleler de Köşk ilçemizde. Yani görüyorsunuz değil mi kıymetli Aydınlılar, neyini tutarsın, neresini düzeltirsin bunların. Ha bir de Akçaova var o da Çine’de. Bunların işte tüm söylemlerinin, yazdıklarının, çizdiklerinin ciddiyeti tam da bu kadar. Normal de ciddiye alınacak bir tarafları da yok da, işte memleketi ekonomik olarak bitiren partinin il başkanı röportaj verdiğine, sözlerini de tekzip etmediğine göre iki çift sözü hak etti tabi ki. Bak Gökhan Bey sen siyasetin o zamanlar neresindeydin, ne iş görürdün bilmem ama; bu şehir hasbelkader bir kere AKP’yi gördü, belediye başkanınız rahmetli nasıl kaçacağını bilemedi. 2009’da Aydın işini ehline teslim etti. Sonra her geçen gün ehlinde şehrinin nasıl hizmet aldığını gördü ve siz bir daha Aydın sandığında galibiyet yüzü göremediniz. Bu ülkenin en başarılı, en dürüst belediye başkanlarından birine öyle sizin attığınız çamur yapışmaz Gökhan Efendi. Aydın Adliyesi’ne aba altından sopa göstererek varmaya çalıştığınız yere de bu ülkenin adliyesi gelmez. Abilerinin çirkin ayak oyunlarına sen de adapte mi oluverdin ?



"HAYAL KURMAYI BIRAK"



Çalışın Gökhan Efendi çalışın. Bu millet çalışana, alın teri akıtana bakar, ona göre değerlendirir. Yolsuzluk kelimesi de ağzınıza pek güzel yakışmış. Bak daha dün basında, bir belediyenizin nasıl yapılmamış işe milyonlar ödediği iddialarının müfettişlerce tespit edildiği yazıyordu. Açtırma kutuyu Gökhan Efendi; milyarlık işleri davet usulü ile yapan, kendine müteahhitlerden saz ekibi kurduğu iddialarına sesini bile çıkaramayan parti olan AKP’nin, İl Başkanı sana söylüyorum. Kocasının dezenfektanlarını bakanlığa satın alan ticaret bakanıyla, ülkenin tarihine kara bir leke olarak adını yazdıran AKP’nin, İl Başkanı duyuyor musun? Senin söylemenle canını dişine takıp, şehri için çalışan insanlar lekelenmez. Ama öyle oraya buraya aba altından sopa göstermekle de kimse senin dümen suyuna girmez. Siyaset çalışmakla olur, mertlikle olur; senin ağababaların yalanı iftirayı kendine şiar edinse bile bir faydası olmadı, senin cürmün ne ki yer yakacaksın. Hayal kurmayı bırak; otur elektriğe, doğal gaza, mazota, ete, süte, ekmeğe bir hırkasıyla bu milletin bir lokmasına attığınız elinizi ne zaman çekeceksiniz ona cevap ver! Ekonomiden çok iyi anlayan “looser” adayınız Mustafa Savaş’a sor bakalım ne olacak bu milletin hali diye. Kaybedeceksiniz, yine hezimete uğrayacaksınız. Bak bunu hem ben hem de Aydın halkı söylüyor haberiniz ola."