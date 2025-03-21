Aile Yılı dolayısıyla Ramazan ayının ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde camilere, "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz", "Ailemiz servetimiz", “Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır" yazılı mahyalar asıldı



Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan mahyalar, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla aile vurgusuyla ışıldamaya başladı.

Ramazan kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir.Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk.81 ilimizde Mahyalarımız “Aile Toplumun Temelidir” ve “Ailemiz Geleceğimiz”… pic.twitter.com/Ky6Fr9hTR7— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 21, 2025

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan'ın kadim değerlerin ve geleneklerin tazelendiği bir iklim olduğunu belirterek, "Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde Mahyalarımız “Aile Toplumun Temelidir” ve “Ailemiz Geleceğimiz” mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Göktaş, paylaşımında camilerdeki mahyaların yer aldığı videoya da yer verdi.