Tahmini Okuma Süresi: dakika

Malatya Kent konseyi Kadın Meclisi, 6 Şubat depremleri sonrasında kadınların sosyal ve psikolojik durumlarını iyileştirmek, onları sosyal hayatın içerisine katmak amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile çeşitli program ve organizasyonlar düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Kadın Meclisi üyeleri için Battalgazi ilçesinde bulunan, şifalı suyu ile ünlü İspendere’ye bir gezi düzenlendi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, “Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak Battalgazi ilçesinde bulunan İspendere’ye bir gezi düzenledik. Türkiye genelinde bilinen Battalgazi İspendere içmelerinin şifalı su kaynaklarının Malatya’da olmasından dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz. Deprem sonrası kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayata katılımlarını güçlendirmek için böyle organizasyonlar düzenliyoruz. Burada içilen suların herkese şifa olmasını temenni ediyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, 6 Şubatta yaşanan deprem sonrası yapılan bu tür etkinliklerden dolayı çok mutlu olduklarını ve organizasyona katkı sağlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ve Malatya Kent Konseyi’ne teşekkür ettiklerini ifade ettiler.