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Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında oluşturulan "Satsuma Mandarin Çeşidinin Kesim İhraç Tarihlerinin Belirlenmesi Komisyonu” tarafından İzmir'e bağlı ilçelerde emsal teşkil edecek bahçelerde yapılan incelemeler ve alınan numunelerin İzmir Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan analizi sonucunda; Satsuma Mandarin çeşidinin 18 Ekim 2023 tarihinde kesimine, 20 Ekim 2023 tarihinde ihracatına izin verilmesi kararlaştırıldı.

İzmir’in 2023 yılı satsuma mandalina rekoltesinin 185 bin ton olduğu bilgisini paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, rekolte miktarının ve kalitesinin ihracat için çok elverişli olduğunu, 2022 yılında 463 milyon dolar olan mandalina ihracatının 2023 yılında 500 milyon dolara, 207 milyon dolar olan satsuma mandalina ihracatının ise; 250 milyon dolara ulaşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Mandalinada ihracat yanında, iç piyasada da tüketiminin artmasının özellikle okul çağındaki çocukların bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkısı olacağının altını çizen Uçak, “Tüm vatandaşlarımızın günlük 2-3 adet mandalina tüketmelerini tavsiye ediyoruz. Mandalina rekoltesinin yüksek ve ürün kalitesinin iyiliği 2023 yılının bereketli bir yıl olacağı umutlarımızı artırıyor. Üreticilerimize ve ihracatçılarımıza hayırlı bir sezon diliyoruz” şeklinde konuştu.

SATSUMA MANDALİNA İHRACATINDA RUSYA LİDER



Türkiye’nin 2022 yılındaki 207 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatında Rusya Federasyonu 150 milyon dolarlık taleple aslan payını aldı. Rusya Federasyonu’nu 23,6 milyon dolarlık satsuma mandalina ihracatıyla Ukrayna izledi. En çok satsuma mandalina ihraç ettiğimiz üçüncü ülke ise; 5 milyon dolarlık tutarla Sırbistan oldu. Türkiye 2022 yılında 55 ülkeye satsuma mandalina ihracatı gerçekleştirdi.