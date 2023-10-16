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EGEV Ekim ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Manisa Vali Yardımcısı Aydın Memük, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ile Manisa, Uşak, Kütahya Muğla ve Afyon’daki EGEV Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Park Inn Otel’de gerçekleştirildi. Toplantıda Manisa ve Gediz Havzası’ndaki sorunlar ele alınırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Dr. Güven Eken Gediz Havzası'nın kirlilik ile ilgili bir sunum yaptı.

Toplantının açılışında konuşan EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, İzmir ile bölge iller arasındaki işbirliklerini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Bölgesel sorunların da bu şekilde daha hızlı bir şekilde çözüleceğini dile getiren Küçükkurt, “Manisa İzmir’in yanı başında bir kent. Kırsal kalkınma ve tarımsal inovasyon, eş güdüm ve toplum yararı için öncelikli konumuz olmalıdır. Kentlerimizdeki üniversitelerin ar-ge birimleri işbirliği yaparak çalışmalar gerçekleştirebilir. Manisa'daki fabrikaların çalışanlarının büyük kısmı İzmir'de yaşıyor. Bu anlamıyla nitelikli insan gücü geliştirilmesi adına her iki ilin işbirliği çok değerlidir bu yönde de adımlar atılabilir. Büyükşehir belediyeleri işbölümü yapmalı. EGEV sorunların giderilmesi noktasında çok önemli bir çatı. Uzun yıllardır bünyesinde çok önemli kurum ve kuruluşları bulunduruyor bir araya gelmelerinde ön ayak oluyor. Bu anlamıyla bu konuda da öncülük edebiliriz. Yeni bir çalışma ile illerimiz arasında yapılacak işbirliği konularını belirleyebiliriz. Valimizin bu konuda önderliğine ihtiyacımız var. Diğer illeri de kapsayacak şekilde her ay Valimiz önderliğinde bu toplantıları gerçekleştireceğiz” dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban da Ege illeri arasında farklılıkların olduğunu ancak bu farklılıkların rekabeti değil işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu farkındalık ile yol alınmasının fayda sağlayacağına işaret eden Elban şöyle konuştu: “Tüm Ege Bölgesi’ni kapsayan Gediz Havzası’nda kirlilik meselesini iki şekilde değerlendirmek gerek. Kirletenler ve kirlenenler. Bu anlamıyla etkileyen ve etkilenen aynı Havza içinde. Bu da çözüm noktasında tüm paydaşların bir araya gelmesini zorunlu kılıyor ve bu da sorunla birlikte gelen avantaj aslında. Manisa ve İzmir işbirliği yanı sıra diğer illerin işbirliğine de ihtiyaç duyulan bir konu. Kaynaklarımızı kullanırken oldukça hoyrat davranıyoruz. Tarımda toprağı ve suyu hoyrat kullanıyoruz. Üreticilerimizle planlama çerçevesinde hareket etmek zorundayız.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise toplantıda İzmir Körfezi'ne akan Gediz Nehri’ndeki kirlilik kaynaklarının sebeplerine dikkat çekti. Soyer, “Ege’nin yaşam suyu Gediz, bölgemiz ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Yazık ki bu yaşam pınarımız, bugün çok büyük bir kirlilik ve susuzluk tehdidi altında. Oysa bu havzada yaşanan her şey hepimizi doğrudan ilgilendiriyor. Gediz, yalnızca İzmir’in veya Ege’nin değil bütün Türkiye’nin meselesi. Bölgemiz ve ülke ekonomimiz için bu kadar değerli bir su kaynağı böylesine içler acısı bir vaziyette olmamalı. Bu duruma 'dur' demek için herkesin elini taşın altına koyması elzem. Gediz’in ve Gediz Havzası’nın bu haline seyirci kalamayız. Kaybedecek tek bir saniyemiz yok. Bunu ancak siyaset üstü bir sorumlulukla, el ele vererek başarabiliriz.” diye konuştu.

Manisa ve İzmir arasında her alanda ilişkilerin geliştirilmesi de toplantıda konuşulurken, EGEV’in oluşturacağı bir yol haritası ile eğitim, sanayi, inovasyon ve başka sektörlerde geniş çapta işbirlikleri yapılması ve altyapı sorunlarının çözümü için birlikte hareket edilmesi görüşü benimsendi.