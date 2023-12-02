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TVF Kadınlar 2. Lig 11. hafta maçında Bergama Belediyesi Spor Kulübü’nü konuk edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı maçın hazırlıklarını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 6. Grup’ta ikinciliğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı 11. hafta maçında Bergama Belediyesi Spor Kulübü ile evinde mücadele edecek. 9 maçta 8 galibiyet alarak başarı grafiğini koruyan ve ilk yarının son maçında Bergama ile mücadele edecek olan yeşil beyazlı ekip hafta boyunca sürdürdüğü yoğun antrenmanlarını tamamladı.

Başantrenör Caner Doğançay yönetiminde hafta boyunca gerçekleştirilen antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmalarıyla son buldu. Galibiyete odaklanan yeşil beyazlı ekip yarın saat 15.00’da Bergama Belediyesi Spor Kulübü ile Tarık Almış Spor Salonu’nda karşılaşacak.