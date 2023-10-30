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Millî Eğitim Bakanlığı, cumhuriyetin 100. yılında yurt dışında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikleri için "Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü" adlı özel bir çalışma hazırladı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyetin 100. yılı büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanırken Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı teşkilatı da bu önemli dönemi unutulmaz kılmak için yurt dışında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikler için "Yurt Dışı Temsilciliklerimizin Dijital Tarih Albümü" çalışması hazırladı.



Çalışma ile MEB'in yurt dışı teşkilatında görev yapan eğitim müşavirlikleri ve ataşelikleri için animasyonlarla "Dijital Tarih Albümü" hazırlanarak temsilciliklerin resmî internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı. Hazırlanan animasyonlarda, MEB'in ilgili ülkedeki eğitim tarihçesi, faaliyet gösteren okulları, okutulan dersleri, üniversitelerde görevlendirilen akademisyenlerce verilen Türkçe öğretim programı ve Türkiye Maarif Vakfına ilişkin bilgiler yer aldı.



Ayrıca hazırlanan animasyonlarla, yurt dışında yaşayan her yaştaki vatandaşın Türkiye ile arasındaki bağları eğitim aracılığıyla korumak, güçlendirmek ve eğitim diplomasisi faaliyetlerini yürütmek gibi önemli görevler üstlenen temsilciliklerin çalışmalarının etkili bir dille anlatılması sağlandı.



Cumhuriyetin eğitim mirasını animasyonlarla hayata geçirerek yurt dışındaki eğitim diplomasisini daha da görünür kılmayı da amaçlayan proje ayrıca, Türkiye'nin eğitimdeki ilerleyişini ve vizyonunu dünya genelinde yaymak için bir fırsat sunmuş oldu. Bu özel dijital tarih albümü gelecek nesillere ilham vermek, kültürel değişim ve eğitim alanındaki iş birliklerini teşvik etmek için tasarlandı.