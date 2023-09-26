Vatandaşlar il genelinde birçok noktada gerçekleştirilen hayra yoğun ilgi gösterdi. Aydın’ın 17 ilçesinde 28 farklı noktada gerçekleştirilen helva hayrında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, duyarlılığından dolayı Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.





Daha sonra Çerçioğlu, Aydın merkezde kurulan Salı Pazarı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Çerçioğlu, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden taleplerini dinlerken, esnafa hayırlı işler diledi ve Mevlid Kandillerini tebrik etti. Çerçioğlu’na CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da eşlik etti.



Vatandaşlar ve pazarcı esnafı maliyetlerin yüksek olmasından yakındı. Maliyetlerin düşmesinin herkesin faydasına olacağının altını çizen Çerçioğlu, bunun özellikle de geçim sıkıntısı çeken vatandaşların yararına olacağını belirtti.