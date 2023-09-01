Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de gözde mekanları arasında yer alıyor. Yılda 1 milyon kişiyi ağırlayan milli parkın bir diğer misafirleri ise domuzlar. Bazen sürü halinde, bazen de tek başlarına tatilcilerin arasında dolaşan domuzlara vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bazı tatilciler domuzları yemek artıkları ile beslerken, kimi tatilciler ise aralarında dolaşan domuzları cep telefonu ile görüntülüyor. Tatilcilerin yemek artıkları ile besledikleri yaban domuzlarının insanlar arasında rahat şekilde dolaşmaları dikkat çekiyor.