Tepebaşı Belediyesi ve Bodrum Belediyesi arasındaki kardeş şehir ilişkileri kapsamında düzenlenen etkinliğe Bodrum ve Eskişehir’den gelenler büyük ilgi gösterdi.

Bodrum OASİS AVM’de gerçekleştirilen konsere Tepecik Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı. Orkestra şefliğini Simay Pala’nın üstlendiği konserde The Snow Storm, Underground Tango, Radetzky March, Can Can ve Caravan adlı eserler seslendirildi. Farklı türde enstrümanlar çalan 60 öğrenci seyircilere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Konser sonrası konuşan Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, çocukların göstermiş olduğu performans ile ilgili onlarla iftihar ettiğini belirtirken, “Bu orkestrada çok büyük emek var. Bu çocuklar 7 yaşında geldiler ve şimdi artık gençler. 17 yaşında sistemden ayrılıyorlar, dilerlerse eğitici olarak sisteme giriyorlar. Bu gençlerimizi alırken herhangi bir sınava tabi tutmadık. Eğiticilerimiz sayesinde bu noktaya geldiler. Belki şu an çaldıkları enstrümanı çalmayı bilmiyordu. Ama zaman içinde o kadar güzel şeyler oldu ki orkestra böyle gelişti. Her dinlediğimde ayrı bir keyif alıyorum. Çünkü çok başarılılar. Çok büyük insanlarla çaldılar; Fazıl Say, Rengim Gökmen, Gülsin Onay gibi isimlerle çaldılar. Muammer Sun gözyaşlarıyla dinledi ve onlar için beste yazdı. Her zaman başarılıyla bu işi yapıyorlar. Neticede bizim de bu cumhuriyete olan borçlarımızı bu çocukları yetiştirerek sunuyoruz. Şimdi Filenin Sultanları nasıl ‘Biz Atatürk’ün kızlarıyız’ diyorsa bizim gençlerimiz de ‘Biz de Atatürk’ün çocuklarıyız’ diyorlar. Ben Ahmet Başkanımıza da bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Kendisiyle çok güzel işler yapıyoruz. Adaşıma sahip çıkın” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Tepebaşı Belediyemiz muhteşem işler yaparken yanına her zaman sanatı da koyuyor. Şimdi sanat yumuşak güç olarak kullanılıyor. Kardeşlik, özgürlük, barış, demokrasi tohumları ekmek için sanat kadar güçlü yumuşak bir güç yok. Ben başkanımızı ziyaret ettiğimde gördüm ki belediyenin odalarından tüm belediyenin sokaklarına kadar sanatla bezenmiş. O özenle yaratılmış. Bakınız çocuklarımızı gördünüz hepsi muhteşem, çok yetenekli çocuklar. Hiçbir yetenek sınavına tabi tutulmadan gönülden yapılması da çok önemli. Onların bizlere verdiği konser çok sıradan bir konser değildi. Muhteşemler, çok sevdik onları. Tepebaşı Belediyemizle biz kardeş şehir olduk. Artık daha sık ilişkilerle Tepebaşı’nda esen rüzgârı Bodrum’da da estirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konser bitiminde genç öğrenciler ayakta alkışlanırken iki başkan birbirine kitap hediye etti.