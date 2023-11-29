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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Vodafone Sultanlar Ligi’nde 14 puanla 6‘ncı sırada yer alan Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop’un antrenmanını ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya’yı dünya kadın voleybolunun en iyi liglerinden biri olan Sultanlar Ligi’nde temsil eden Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ligi 11’inci haftasında deplasmanda Karayolları’yla karşılaşacak. Hazırlıkları Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda devam eden takımın antrenmanını Başkan Uysal ziyaret etti.

Başkan Uysal, 3-2’lik setlerle kazanılan Kuzeyboru maçının galibiyet serisinin başlangıcı olacağına inandığını söyledi. Uysal, Karayolları maçı için takıma başarılar diledive baklava ikram etti. Başkan Uysal “Şehrimizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Bizim işimiz sizi desteklemek.Muratpaşa halkı adına sizlere teşekkürlerimizi iletiyorum ve sizlere olan inancımız tam” dedi.

Teknik menajer Gül İlter ise takımın genel durumunun iyi olduğunu söyledi. İlter, “Rakip ayırt etmeden her maça, aynı sıkı tempoda hazırlanıp çıkıyoruz. Önümüzde zorlu bir rakip var. Bu maçı çok istiyoruz. Umarım galibiyetle döneriz” dedi. Başantrenör Gökhan Çokşende şöyle konuştu:

“Bütçe olarak bizden 6-7 kat büyük takımları yenmeyi başardık. Biz her maça elimizden geldiğince hazırlanıp en iyi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Elbette arada kaybedebiliriz ancak mücadele etmeden kaybetmek istemiyoruz. Karayolları her zaman evinde iyi oynayan bir takım. Ama maç oynanmadan bitmiyor. Başından sonuna oyunu domine edip Ankara’dan galibiyetle dönmeye çalışacağız.”

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, ligi 11’inci haftasında Ankara deplasmanında Karayolları ile karşılaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka 1 Aralık Cuma, saat 14.00’te başlayacak.