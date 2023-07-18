Amansız yakalandığı kanser hastalığına geçtiğimiz günlerde yenik düşen Mustafa Dolmacı için kızı Nalan Dolmacı, Aydın Efeler sevgi yolunda lokma hayrı yaptı.
Ölümünün 40. gününde sevgi yolu üzerinde yapılan yapılan lokma hayrında Nalan Dolmacı'yı sevenleri yalnız bırakmadı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre koruma daire başkanlığında mühendislik yapan Nalan Dolmacı, Babasının ölümünün 40. gününde yapılan lokma hayrında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.