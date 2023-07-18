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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre koruma daire başkanlığında mühendislik yapan Nalan Dolmacı, Babasının ölümünün 40. gününde yapılan lokma hayrında kendisini yalnız bırakmayan dostlarına ve Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Ölümünün 40. gününde sevgi yolu üzerinde yapılan yapılan lokma hayrında Nalan Dolmacı'yı sevenleri yalnız bırakmadı.

Amansız yakalandığı kanser hastalığına geçtiğimiz günlerde yenik düşen Mustafa Dolmacı için kızı Nalan Dolmacı , Aydın Efeler sevgi yolu nda lokma hayrı yaptı.

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