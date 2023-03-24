Aydın Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü olan Ramazan Ayı’nda binlerce vatandaşı iftar sofrasında buluşturdu. Farklı noktalarda kurulan 5 iftar çadırında uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, akşam ezanının okunmasıyla birlikte dualar eşliğinde oruçlarını açtı. 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar, iftar sofrasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, iftar yemeğinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ikinci gününde Nazilli'deydik. Millet İttifakı ilçe başkanlarımız ve muhtarlarımızla birlikte vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bereketli sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Nazilli 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen iftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vahap Kırca, Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Uysal, DEVA Partisi Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Yaşar Öztekin, Gelecek Partisi Nazilli İlçe Başkanı Aydın Özsepet, Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.