Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında yer alan Aydın’ın Nazilli ilçesinde 1979 yılından bu yana faaliyetini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) her geçen yıl yaptığı yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem çiftçiye, hem üyelerine hem de Denizli-Aydın karayolunu kullanan müşterilerine hizmet etmek amacıyla akaryakıt istasyonu kurdu. Dünyaca ünlü akaryakıt devleri ile anlaşarak kurulan tesiste ileriki günlerde kooperatif üyelerine özel indirimli yakıtın yanı sıra rekabetçi fiyatlarla karayolundan geçen müşterilerine de hizmet verecek. Akaryakıt istasyonuna kısa mesafede bulunan market ve kahvaltı salonunun ardından aynı güzergahta bu kez akaryakıt hizmeti de sunan kooperatif yönetimi, yeni yatırımın bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

Geçen 44 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin en büyük tarımsal kalkınma kooperatifleri arasında hizmet verdiklerini ifade den ÖR-KOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal: “1979 yılında kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz ÖR-KOOP, süt toplama ve süt işleme tesislerinin yanısıra kendi kurduğu Türkiye’de ilk olan yem fabrikası, soğuk hava tesisleri, soğuk hava tesisleri, fidan üretim tesisleri ve şimdi de akaryakıt tesisi ile hem üreticisine hem de karayolundan geçenler için akaryakıt temin sağlayacak. Her yıl çeşitli yatırımlarla kooperatifimizin hem ömrünü uzatmayı hem de bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl ise bir diğer önemli projemiz olan GES projemizi hayata geçireceğiz. Şimdiden tüm üyelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz. Her şey çiftçimiz için” dedi.

