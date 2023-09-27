Son günlerde pamuk hasadı hızlanan Söke Ovası’nda üreticiler hem fiyatlardan, hem de toplama ücretlerinin açıklanmamış olmasından büyük tedirginlik duyuyor. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, "Söke Ovasında bazı bölgelerde pamuk hasadı başladı. Üreticilerimiz fiyat konusunda endişeli bunun farkındayız. Şu anda net bir rakam yok. Bazı Üreticilerimiz yeni ürünlerini 20 liradan satmış. Bizim istediğimiz fiyat kilo başına en az 24-25 lira çünkü üretici bu sezon çok zor durumda kaldı. Ayrıca Ağustos ayında ki aşırı sıcaklar ve bazı hastalıklar nedeniyle pamukta rekolte düşüklüğü olabilir. Buda bizi fazlaca korkutuyor. İnşallah kısa süre de fiyatlar açıklanacak. Mazot desteği ve ayçiçek desteği arttı. Pamuk 1 lira 60 kuruşta kaldı. Orda da büyük sıkıntı var. Keşke pamuk en az 3 lira civarına gelseydi. Gözümüz kulağımız Ankara’da" dedi.