Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ata tohumlarından üretilen fidelerin dağıtım projesinde bugün üçüncü gün. Bu yıl toplam 4 milyon fidenin halka sunulacağı proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi bugün Aydın’ın Nazilli ilçesindeydi.

Vatandaşlar meydana akın etti

Nazillili yüzlerce vatandaş, Ata tohumlarından üretilen fidelere sahip olmak için Nazilli İstasyon Meydanı’nda toplandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçı ve millet ittifakı başkanları katıldı.

Ata tohumlarından elde edilen fideleri Nazilli halkına kendi elleriyle teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, halkın yoğun katılımından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Çerçioğlu, “Bu fideleri sizler için yetiştirdik. Bahçelerinize, evinizin balkonlarına, yani kısaca her yerde verim alabilirsiniz. Yerli ve milli olan bu fidanlar, sizlerle baharın temsilcisi olacaktır” dedi.

Gelecek nesillere ulaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan proje, 2014 yılından bu yana sürdürülüyor. Bu kapsamda Aydın yöresine ait meyve sebze tohumları, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından toplandıktan sonra fide haline getiriliyor. Fideler, her gün Aydın’ın farklı noktalarında halka ücretsiz olarak sunuluyor. Bu yıl 2 milyonu yazlık, 2 milyonu kışlık olmak üzere 4 milyon fidenin halka dağıtılması planlanıyor. Dağıtılan Ata tohumları domates, biber, patlıcan, salatalık, acur ve fasulye gibi fidelerden oluşuyor. Proje ile sürdürülebilir tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması ve kadınların ekonomiye kazandırılması konularında fayda sağlanması amaçlanıyor.

Haber: Ebru Paksoy