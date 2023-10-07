4 Ekim Dünya Hayvanlarını Koruma Günü kapsamında, Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi vatandaşların ziyaretine açıldı. Belediye Barınağı, Didim Belediyesi Deniz Yıldızları’nın minik öğrencileri başta olmak üzere çevre okullardan bir çok öğrenci tarafından ziyaret edildi. Belediye Başkan Vekili Celalettin Erol ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci’nin ziyaret ettiği Belediye Barınağında, çocuklara hayvanları koruma ve sevme bilinci aşılanması için bilgiler verildi. Minik öğrenciler Didim Belediyesi Mama Fabrikasında üretilen mamalarla kedi ve köpekleri besledi.