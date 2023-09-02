Ebeveynlerin, bu konuda çocuklarına karşı anlayışlı olması ve onlara zaman tanıması gerektiğini ifade eden Çocuk Gelişimi Dr. Öğretim Üyesi Demet Gülaldı, sağlıklı yönetilen bir süreçle tatilden okula geçişin stresli değil, hatta eğlenceli bile olabileceğine dikkat çekiyor.

Okullar açılmadan önce ‘bir dönemi tamamlayıp yeni bir döneme başlıyoruz’ mesajı vermek için tatile veda etkinliği yapılmasını öneren Gülaldı, okul öncesi okul rutininin oluşturulması ve tatilin bitmesinin sosyal hayat ile oyun zamanlarının bittiği anlamına gelmediğinin çocuklara hissettirilmesinin önemine vurgu yapıyor.