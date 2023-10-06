Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak tanınan ve geçtiğimiz yıl 92 yaşında yaşamını yitiren caz müziğin efsane ismi Ahmet Muvaffak Falay, Kuşadası’nda sevenleri tarafından anıldı. Anma programı kapsamında ilk olarak Kuşadası Belediyesi, KUSAV ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) iş birliğinde KUAKMER’de Ahmet Muvaffak Falay’ın yaşam öyküsünü kaleme alan ‘Maffy’nin Sevdası Caz’ isimli kitabın yazarı Osman İkiz’in söyleşi ve imza günü gerçekleştirildi. Söyleşiye Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, belediye meclis üyeleri, KUSAV Başkanı Levent Köylü, KEGEV Başkanı Şefik Sözer ve Maffy’nin sevenleri katıldı. Söyleşinin sonunda Başkan Ömer Günel tarafından gazeteci, yazar Osman İkiz’e teşekkür plaketi verildi.

“O HEP BİR BAYRAK TAŞIYICIS OLDU”

Söyleşide gazeteci, yazar Osman İkiz dinleyicilere kitabından kısa bölümler aktarıp, Maffy’nin caz dünyasına nasıl adım attığını anlattı. Maffy’nin müzisyen bir aileden geldiğini belirten İkiz, “Maffy adı, ailede “mafili” olarak çağrılmasıyla başlar. Konservatuar öğrenimi sırasında gece çalışmalarını perdelemek için adı “mafi”ye dönüşür. Avrupa’da adı “Maffy’’ olur ve hep bu ismiyle anılır. Ancak “Maffy” adı onun Türk trompet cevheri olarak anılmasını hiç engellemez. 1962’de ABD’de “Jazz İs Universal” başlığıyla çıkan plağın kapağında Türk bayrağı vardı. Sahne anonsları Maffy Falay Türkei olarak yapılırdı. İsveç’te kurduğu caz orkestrasına “Sevda” adını verdi. Aksak ritimli Türk halk Müziği’nden caz uyarlamalarıyla öne çıktı. Sanatçı olarak o hep bir bayrak taşıyıcısı oldu” dedi.

“MADDİYATI VE ŞÖHRETİ HİÇBİR ZAMAN ÖNEMSEMEDİ”

Ahmet Muvaffak Falay’ın kariyeri boyunca bebop caz türü dışında başka bir türle ilgilenmediğine dikkat çeken Osman İkiz, “Maffy yaşadığı dönemde ne maddiyatı ne de şöhreti önemsedi. Onun için önemli olan tek şey bebop cazdı. Başka bir müzik türü tanımazdı. Bu nedenle ona caz müziğin dervişi diyebiliriz. ABD’li caz müzik sanatçısı Charlie Parker’ın hayatında çok önemli bir yeri vardı. Müzik hayatına adım attığı Kuşadası’nda onun anılarını yaşatmak için kullandığı eşyalardan oluşacak bir müze kurulabilir” diye konuştu.

Anma programı, Kuşadası Belediye Bandosu’nun Maffy’nin Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda bulunan heykeli önünde bir dinleti sunmasıyla devam etti. Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte ayrıca Türk caz trompet sanatçısı Tolga Bilgin de Maffy’in eserlerinden oluşan kısa bir konser verdi.