Nazilli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101’nci yıldönümü dolayısıyla Gürcistan, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Acara Özerk Cumhuriyeti ve Hindistan’dan halk dansları toplulukları ilçeye geldi. Misafirlerini makamında ağırlayan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Sizleri burada görmekten oldukça mutluyuz. Geçen yıl Nazilli’nin kurtuluşunun 100. yılını coşkulu bir şekilde kutladık. Değerli misafirlerimizle bu önemli gün daha da anlamlı hale geliyor. Burası direnişin bayraktarlığının yapıldığı bir coğrafya. İşgale karşı efelerin ayağa kalktığı, bir milletin namusunu kurtarmak için direndiği bir coğrafya. Bunu hep birlikte kutluyor olmak, tüm emperyalizme karşı mücadele etmiş milletlere bir örnek teşkil etmektedir. Sizleri burada ağırlamak büyük mutluluk, hoş geldiniz sefalar getirdiniz” dedi.

101 yıllık destanı kutlayan Başkan Özcan, “Huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenleri, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor 5 Eylül Nazillimizin Kurtuluş Günü’nü büyük bir gururla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Kurtuluş etkinlikleri 4 Eylül Pazartesi günü saat 20.00’de Belediye Meydanında altı farklı ülkeden gelen ekiplerin gösterileri ile başlayacak.